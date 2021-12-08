زيارة إردوغان لقطر.. اتفاقيات اقتصادية ولا زيادة في الدعم المالي

سمو أمير البلاد المفدى وأخوه رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، يشهدان في ختام اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التوقيع على البيان الختامي لاجتماع اللجنة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. #قنا https://t.co/B2zs9ESeZn pic.twitter.com/8hD3v3ZIW8
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 7, 2021
سمو أمير البلاد المفدى وأخوه رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، يشهدان في ختام اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التوقيع على البيان الختامي لاجتماع اللجنة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. #قنا https://t.co/B2zs9ESeZn pic.twitter.com/8hD3v3ZIW8
الرئيس التركي خلال زيارته قاعدة خالد بن الوليد العسكرية مقر قيادة القوات المشتركة القطرية التركية، في الدوحة، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، ووزير الدفاع الوطني التركي. #قناhttps://t.co/15EDJu5WsV pic.twitter.com/L6gauRy6XR
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 7, 2021
الرئيس التركي خلال زيارته قاعدة خالد بن الوليد العسكرية مقر قيادة القوات المشتركة القطرية التركية، في الدوحة، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، ووزير الدفاع الوطني التركي. #قناhttps://t.co/15EDJu5WsV pic.twitter.com/L6gauRy6XR