زيارة إردوغان لقطر.. اتفاقيات اقتصادية ولا زيادة في الدعم المالي

أنهى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة لقطر، الثلاثاء، دون الإعلان عن صفقات كبيرة أو أي إشارة على أن الدوحة، ستزيد مساعدتها المالية، في وقت تكافح فيه تركيا انهيار عملتها وارتفاع التضخم.



وبحسب البيان الصادر، عن وكالة الأنباء القطرية، فقد وقع إردوغان وأمير قطر تميم بن حمد على العديد من الاتفاقيات في مجالات تتراوح بين الإعلام وإدارة الكوارث، وتعهدا "باستكشاف مزيد من السبل" لتعزيز الروابط الاقتصادية والتنسيق المالي.

سمو أمير البلاد المفدى وأخوه رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، يشهدان في ختام اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التوقيع على البيان الختامي لاجتماع اللجنة وعلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. #قنا https://t.co/B2zs9ESeZn pic.twitter.com/8hD3v3ZIW8 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 7, 2021





ولقطر علاقات قوية مع تركيا التي دعمت الدوحة حين فرضت عليها أربع دول عربية بينها السعودية والإمارات حظرا في منتصف عام 2017 في خلاف تم حله في يناير الماضي.



وقبل أن يغادر الدوحة، زار إردوغان الجنود الأتراك في القاعدة العسكرية، وقال في كلمة "نحن لا نفصل أمن واستقرار قطر عن أمننا واستقرارنا". وذكر بيان مشترك أن قطر وافقت على تمديد اتفاقية مبادلة عملات مع تركيا، ضاعفتها الدوحة ثلاثة أمثال إلى 15 مليار دولار العام الماضي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لتركيا واستقرار الليرة. ولم يشر البيان إلى زيادة حجم المساعدة المالية المباشرة، بحسب رويترز.ولقطر علاقات قوية مع تركيا التي دعمت الدوحة حين فرضت عليها أربع دول عربية بينها السعودية والإمارات حظرا في منتصف عام 2017 في خلاف تم حله في يناير الماضي.وقبل أن يغادر الدوحة، زار إردوغان الجنود الأتراك في القاعدة العسكرية، وقال في كلمة "نحن لا نفصل أمن واستقرار قطر عن أمننا واستقرارنا".