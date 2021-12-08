وزارة العدل الأميركية تعلن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب

وأضاف البيان: "صادرت البحرية الأميركية الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامهما بعمليات أمنية بحرية روتينية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري الإيراني قام بتدبير شحنات الأسلحة التي كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن".وأشار البيان إلى "المنتجات البترولية الإيرانية صودرت من أربع ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا في بحر العرب أو حوله أثناء توجهها إلى فنزويلا".ولفت البيان إلى أن "الحكومة الأمريكية باعت المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة بموجب أمر قضائي"، مشيرا إلى أنه "قد يتم توجيه عائدات بيع المنتجات النفطية الإيرانية المصادرة لصندوق ضحايا الإرهاب".يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران..وجاءت هذه العقوبات، وسط استعدادات لاستئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، حيث يأمل الجانب الغربي في عودة طهران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق وتتطلع الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الدولية عنها.