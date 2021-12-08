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© Lebanon24
خاص
معضلة السجين في فيينا.. المحادثات النووية الإيرانية لم ولن تنجح!
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
08-12-2021
|
03:30
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"إن مشاهدة المفاوضات المحكوم عليها بالفشل تقريبًا بين القادة الإيرانيين والأوروبيين في فيينا هذا الشهر هي كمشاهدة النهاية في الوقت الحقيقي لجهود استخدام الدبلوماسية لتقليص برنامج الأسلحة النووية لطهران. عندما تنهار هذه المحادثات، فإنها ستدخل عقودًا من الأوهام وتترك صرح السياسة الخارجية الأميركية المشوه مكشوفًا. سوف تكون سمعة الولايات المتحدة في حالة يرثى لها عن جدارة، ولم تعد الانقسامات الداخلية المتزايدة القبيحة مختبئة تحت غطاء الدبلوماسية"،بحسب ما كتبت مجلة "ذا ويك" البريطانية.
وقالت المجلة" إن المفاوضات متوقفة حتى كتابة هذه السطور ومن المقرر أن تستأنف الأسبوع المقبل، لكن يبدو أن الدبلوماسيين الأوروبيين بالفعل متشائمون للغاية. يعود قادة الولايات المتحدة إلى التهديدات المستترة باستخدام القوة بينما تزيد إيران من مطالبها، مثال على ذلك، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين يوم الجمعة: "إما أننا سنعود إلى الامتثال للاتفاقية، أو سنضطر إلى النظر في التعامل مع هذه المشكلة بطرق أخرى". تريد طهران عتبات تخصيب أعلى بالإضافة إلى ضمانة بأن الولايات المتحدة لن تعمق في الاتفاق مرة أخرى في المرة القادمة التي يتم فيها انتخاب رئيس جمهوري مروع".
وأضافت المجلة، "لست بحاجة إلى اجتياز امتحان الخدمة الخارجية لمعرفة سبب استمرار هذه المشكلة في المضي قدمًا: إيران لديها رئيس جديد متشدد، إبراهيم رئيسي، لا يثق في الولايات المتحدة لتمسكها بأي صفقة، لسبب وجيه. ففي العام 2018، انسحبت إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA)، المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، دون سبب سوى الغطرسة والحقد. وقد حد هذا الاتفاق من أنشطة التخصيب الإيرانية وأخضع البلاد لعمليات تفتيش تدخلية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل تخفيف العقوبات. بينما اعترض معظم الجمهوريين كما دائمًا على إطار الصفقة، لم يقدم أحد على الإطلاق أي دليل موثوق به على أن إيران كانت تغش. تسببت مناورة الرئيس السابق دونالد ترامب في حالة من الانهيار الشديد للاقتصاد الإيراني، ما ألحق مشقة لا توصف بالشعب الإيراني في ظل تحقيق لا شيء على الإطلاق. بعد أن دمرت الولايات المتحدة بشكل فعال خطة العمل الشاملة المشتركة، ضاعفت إيران جهودها لتعزيز قدرات التخصيب وقيدت قدرة المفتشين على مراقبة نشاطها النووي. اليوم، ربما تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم، وهي عملية معقدة مطلوبة لزيادة تركيز نظير اليورانيوم 235 الذي يغذي محطات الطاقة النووية، إلى 20 في المائة. بنسبة 90 في المائة، يمكنك البدء في صنع القنابل، على الرغم من أن طهران نفت دائمًا نيتها للقيام بذلك".
وأضافت المجلة، "يجدر بنا أن نتذكر أن منع إيران من الوصول إلى هذه المرحلة كان الهدف الكامل للاتفاق في المقام الأول، وأن الصفقة التي أخل بها ترامب تمثل تتويجًا لأكثر من عقد من الدبلوماسية الحاقدة والبدايات الزائفة. زعمت إدارة ترامب، بمنطق يكاد يكون من الصعب التعامل معه بجدية، أن الصفقة الإيرانية زادت من احتمال سعي إيران للحصول على أسلحة نووية. وجادلوا بأن الانسحاب سيجبر طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، حيث قد يستسلم مفاوضو الجمهورية الإسلامية بسهولة للشروط الأميركية أو يواجهون غضب الضربات الجوية. وغني عن القول، إن إيران لم تتفاوض مع إدارة ترامب، ولم تكن هناك ضربات مستهدفة من الولايات المتحدة. لكن النتيجة الأكثر أهمية على المدى الطويل هي أن ترامب ربما أضر بشكل دائم بالمصداقية الأميركية. لماذا يعتقد الشركاء المفاوضون أن قرارات واتفاقيات السياسة الخارجية للولايات المتحدة يمكن أن تصمد أمام التغيرات في السلطة التنفيذية في واشنطن؟ لن تمضي الحكومات الأخرى في التفاوض على صفقة تستمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام فقط. إن الموقف الذي صنعه ترامب يشبه معضلة السجين، وهي تجربة فكرية يستخدمها علماء العلاقات الدولية لفهم الصعوبات المتأصلة لدى الدول لتثق ببعضها البعض في المجال الفوضوي للسياسة العالمية. يعتقد العديد من علماء العلاقات الدولية أن هذا المنطق الأساسي ينطبق على كل أنواع التفاعلات بين البلدان، بما في ذلك مفاوضات تغير المناخ، واتفاقيات الحد من التسلح، وقيود الصيد".
وبحسب المجلة، "كان من الممكن أن يكون الاتفاق الإيراني بداية لعلاقة ثقة ذاتية التعزيز بين واشنطن وطهران. وبدلاً من ذلك، جعل ترامب إيران هي المذنبة في اللعبة. في النهاية، لن تحصل إيران على الضمانات التي تريدها هنا. لا تشارك واشنطن في هذه المحادثات بشكل مباشر، ولا يستطيع الرئيس بايدن التحكم في ما سيفعله خليفته. وهكذا، في غياب بعض العبقرية في فيينا، من المرجح أن تستمر هذه الأزمة في شكلها الحالي، إلى أن تصنع إيران أخيرًا سلاحًا نوويًا أو يشن بعض الرؤساء الأميركيين المستقبليين حربًا وحشية خاسرة أخرى مع إيران على مدى عدة عقود. في هذه المرحلة، سيكون من الواضح تمامًا من كان المذنب طوال الوقت".
خاص
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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