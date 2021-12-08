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عربي-دولي
لودريان يزور الجزائر اليوم لإحياء العلاقة الفرنسية -الجزائرية
Lebanon 24
08-12-2021
|
05:44
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يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجزائر اليوم "لإحياء العلاقة" الفرنسية -الجزائرية المتوترة منذ أشهر على ما أفادت وزارة الخارجية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزارة "إنها زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات". وسيلتقي لودريان في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون.
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