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هزة أرضية تضرب مدينة جزائرية

Lebanon 24
08-12-2021 | 06:10
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قال المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجزائر، إن هزة أرضية ضربت مدينة المسيلة، اليوم الأربعاء، بلغت شدتها 3.3 على مقياس ريختر.

وحسب المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، حدد مركز الهزة بحوالي 4 كم شمال شرق بلدية حمام الضلعة.

كما شعر سكان ولاية بجاية أول أمس الاثنين بهزة أرضية بلغت شدتها 3.5 على مقياس ريختر.

تكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر، بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويا بدرجات متفاوتة
المصدر: روسيا اليوم
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