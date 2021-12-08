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سوريا تعلن إغلاق كل الموانئ البحرية أمام الملاحة والصيد

Lebanon 24
08-12-2021 | 08:30
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أعلنت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، إغلاق كل الموانئ البحرية أمام حركة الملاحة والصيد.
وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل في سوريا: "تم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية بوجه الملاحة والصيد البحري اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر".
ونقلت الوكالة عن المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي، قوله إن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية.

كما دعا مسؤولو الموانئ والمراكز التابعة لها إلى إعلام المديرية بأي حوادث طارئة.
المصدر: سبوتينك
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