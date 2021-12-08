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عربي-دولي
بيسكوف: بوتين أعجب بشكل القمة مع بايدن
Lebanon 24
08-12-2021
|
09:00
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، معجب بشكل التواصل مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تم عبر الفيديو أمس.
وذكر بيسكوف، أنه تم خلال الحديث ضمان إمكانية التحدث بصراحة إلى حد كبير. وأضاف ممثل الكرملين: "في الواقع، تسمح هذه الصيغة (عبر الفيديو) بإجراء محادثات صريحة تماما. على الأقل نال هذا الشكل من التواصل، إعجاب الرئيس بوتين".
ووفقا لبيسكوف، لا يمكن في الوقت الحالي الحديث عن شكل وتوقيت اتصال جديد بين الرئيسين الروسي والأميركي.
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين بوتين وبايدن، "اتفقا على أنهما سيعينان ممثلين لهما، للبدء على وجه السرعة بمناقشة قضايا الأمن الاستراتيجي في القارة والمواجهة المعقدة في هذا المجال".
وذكر بيسكوف أنه يصعب عليه الآن، تحديد الموعد الذي سيبدأ فيه ممثلو الجانبين مناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي في القارة الأوروبية.
المصدر: روسيا اليوم
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