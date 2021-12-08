عربي-دولي

خبر إيجابي... لقاح "فايزر" فعال ضد "أوميكرون" بعد هذه الجرعات!

Lebanon 24
08-12-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-894866-637745763390161659.jpg
Doc-P-894866-637745763390161659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" الذي طوّرته شركتا "فايزر وبايونتيك" فعّالًا على متحور "أوميكرون" بعد 3 جرعات، بحسب ما أعلنت "بايونتيك" في بيان، مشيرة إلى نيّة الشركتين تطوير لقاح مخصّص للمتحورة بحلول آذار 2022.

وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات، لا يزال اللقاح فعّالًا ضد "كوفيد-19"، لا سيّما ضد متحور "أوميكرون"، في حال أُخذت 3 جرعات منه بحيث قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحور.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2021-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-12-08
16:14 | 2021-12-08
16:00 | 2021-12-08
15:30 | 2021-12-08
15:00 | 2021-12-08
14:30 | 2021-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website