خبر إيجابي... لقاح "فايزر" فعال ضد "أوميكرون" بعد هذه الجرعات!

لا يزال اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" الذي طوّرته شركتا "فايزر وبايونتيك" فعّالًا على متحور "أوميكرون" بعد 3 جرعات، بحسب ما أعلنت "بايونتيك" في بيان، مشيرة إلى نيّة الشركتين تطوير لقاح مخصّص للمتحورة بحلول آذار 2022.وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات، لا يزال اللقاح فعّالًا ضد "كوفيد-19"، لا سيّما ضد متحور "أوميكرون"، في حال أُخذت 3 جرعات منه بحيث قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحور.