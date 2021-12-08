جونسون: بريطانيا تقرر مقاطعة أولمبياد بكين "دبلوماسيا"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستقاطع دبلوماسيا أولمبياد بكين المرتقب مطلع العام المقبل من خلال الامتناع عن إيفاد أي وزراء لحضور الفعاليات.وقال جونسون في البرلمان ردا على سؤال في هذا الصدد إنه قال عادة لا يؤيد "المقاطعات الرياضية"، لكنه كشف عن عدم وجود خطط لإيفاد أي وزراء لحضور الألعاب بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل الصين.وأضاف: "ستكون هناك فعليا مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي، وأي من وزراء الحكومة لن يحضر".