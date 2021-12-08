عربي-دولي

دولة خليجية تسجّل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

Lebanon 24
08-12-2021 | 12:30
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقال السند إن حالة الإصابة تعود لمسافر من الجنسية الأوروبية، قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية والتي قد تم تسجيل إصابات فيها بمتحور "أوميكرون"، وكان المسافر قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمد في وقت سابق.

وأكد السند أن المسافر يخضع للحجر الصحي منذ قدومه إلى الكويت، وذلك وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة والتي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.
المصدر: روسيا اليوم
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