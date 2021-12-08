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مصر تغلق ميناءين على البحر الأحمر بسبب الطقس السيء

Lebanon 24
08-12-2021 | 13:00
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أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، اليوم الأربعاء، في بيان لها، إغلاق ميناءين على البحر الأحمر؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن ميناءي الأدبية والسخنة، تم إغلاقهما، ومن المتوقع إعادة فتحهما فور تحسن الأحوال الجوية، وفقا لوكالة "رويترز".
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة على العاصمة القاهرة وأجزاء كبيرة من البلاد تصل إلى حد العاصفة.
وأضافت الأرصاد المصرية في بيان أن الصور تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
ونشرت الهيئة على صفحتها بفيسبوك بعض المقاطع المصورة من مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية تظهر العاصفة الترابية التي ضربت البلاد.
وكانت الهيئة قد حذرت أمس الثلاثاء، من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم خلال هذه الفترة.
المصدر: سبوتنيك
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