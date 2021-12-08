عربي-دولي

رئيسي لـ أردوغان: ينبغي حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي

Lebanon 24
08-12-2021 | 14:30
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ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية في عدة مجالات من بينهما مكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي.
أعلنت الرئاسة الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن رئيسي بحث، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والسياسية ومكافحة الإرهاب".
وأكد أن "مشاكل المنطقة يجب أن تحل داخل دول المنطقة نفسها وبمشاركة فاعلة من دول المنطقة، ولا داعي للتدخل الأجنبي".
وأضاف رئيسي أن "الطريقة الرئيسية لمحاربة الإرهاب تتمثل في احترام سيادة الدول، ونظراً للتاريخ الرائع لإيران في الحرب ضد الإرهاب، فإننا نرحب بتعاون جميع البلدان في مكافحة الإرهاب".
وذكر البيان أن الرئيس الإيراني شدد على أهمية العلاقات بين طهران وأنقرة خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.
وأشار إلى أنه قريبا، عند عقد قمة مشتركة في طهران، سيدخل تطوير التعاون البلدين مرحلة جديدة.
وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض تأكيده على عقد اجتماعات تعاون مشتركة بين طهران وأنقرة، إلى أنه خلال زيارته القادمة إلى طهران، "ستدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التطور".
المصدر: سبوتنيك
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