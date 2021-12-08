رئيسي لـ أردوغان: ينبغي حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي

وأضاف رئيسي أن "الطريقة الرئيسية لمحاربة الإرهاب تتمثل في احترام سيادة الدول، ونظراً للتاريخ الرائع لإيران في الحرب ضد الإرهاب، فإننا نرحب بتعاون جميع البلدان في مكافحة الإرهاب".وذكر البيان أن الرئيس الإيراني شدد على أهمية العلاقات بين طهران وأنقرة خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.وأشار إلى أنه قريبا، عند عقد قمة مشتركة في طهران، سيدخل تطوير التعاون البلدين مرحلة جديدة.وأشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض تأكيده على عقد اجتماعات تعاون مشتركة بين طهران وأنقرة، إلى أنه خلال زيارته القادمة إلى طهران، "ستدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التطور".