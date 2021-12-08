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العراق.. الصدر يدعو لحل "المليشيات المنفلتة"

Lebanon 24
08-12-2021 | 15:00
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من خلال تغريدة له على موقع تويتر، إلى حصر السلاح في يد الدولة وحل الميلشيات المنفلتة في العراق.
ولفت الصدر إلى أن ما حدث في البصرة تفجيرات سياسية، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون على الأقل، الثلاثاء، من جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة البصرة جنوبي العراق.
كما حذر زعيم التيار الصدري من "جر العراق إلى الخطر"، بسبب سعي بعض الأطراف لمزيد من المقاعد البرلمانية.
وأكد الصدر في الوقت نفسه أن حكومة "الأغلبية الوطنية" ستعمل على مكافحة الفساد مهما كان الفاعل ولن تستثني أحد.
وقال الصدر في التغريدة على تويتر إن التفجيرات في البصرة "تنبئ بتفشي الفساد في مفاصل الدولة وهذا ما يزيدنا إصرارا على محاربة الفساد بكافة أنواعه مهما كان الفاعل وأيا كان انتماؤه".
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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