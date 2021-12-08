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عربي-دولي
موسكو تسلّم واشنطن مذكرة تحذير من عواقب استفزازات "الناتو"
Lebanon 24
08-12-2021
|
15:30
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سلّمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة احتجاج للسفارة الأميركية لدى موسكو، تحذر فيها الولايات المتحدة من التبعات الخطيرة للاستفزازات على الحدود الروسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن "النشاط العسكري للولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو على طول الحدود الروسية، وتحليق الطائرات الحربية والمناورات الخطرة للسفن، في ازدياد مستمر".
وأضافت: "هذه المحاولات تشكل اختبارا لقوة النظام الأمني لحدودنا، ونظرا لنقل الجيش الأمريكي وحلفائه في الناتو هذه الاستفزازات لتطال الطائرات المدنية، سلّمنا السفارة الأمريكية لدى موسكو مذكرة احتجاج اليوم الأربعاء، نحذر فيها من العواقب الخطرة لمثل هذا التهور".
وتابعت: "روسيا تحتفظ بحق الرد على استفزازات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على حدودها وستستخدم جميع الوسائل المتاحة إن لم تتوقف هذه الإجراءات".
وورد في المذكرة: "انطلاقا من حقنا المشروع في الرد على تحديات الولايات المتحدة وأعضاء الناتو، ولمنع التهديدات الناشئة والقضاء عليها، سنستخدم جميع الوسائل المتاحة لدينا".
المصدر:
روسيا اليوم
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