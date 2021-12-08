بايدن يبحث ملف أوكرانيا مع قادة دول من أوروبا الشرقية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن سيطلع الخميس قادة تسع دول من أوروبا الشرقية أعضاء في حلف شمال الأطلسي على فحوى المباحثات التي جرت بينه وبين نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة الافتراضية التي عقداها الأربعاء وتمحورت حول ملف أوكرانيا.وقالت الرئاسة الأميركية، إن بايدن سيجري محادثة هاتفية مع "قادة الدول التسع الأعضاء في مجموعة بوخارست والمؤلفة من حلفاء من الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي، لإحاطتهم بالمباحثات التي أجراها مع الرئيس بوتين والاستماع لآرائهم حول الوضع الأمني الراهن والتأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمن عبر الأطلسي".وقال بايدن الأربعاء إنه حذر نظيره الروسي بوتين من عقوبات أميركية غير مسبوقة في حال شنت القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية هجوما.وصرح للصحافيين في البيت الأبيض "أوضحت أنه إذا قام بغزو أوكرانيا، ستكون هناك عواقب وخيمة، عواقب وخيمة، عواقب اقتصادية لم ير مثلها أبدا".لكن بايدن أضاف أن إرسال قوات أميركية لمواجهة روسيا "غير مطروح للنقاش".وأوضح قائلا "سنضطر ربما إلى تعزيز تواجدنا في دول الناتو لنطمئن بشكل خاص من هم على الضفة الشرقية للحلف. إضافة إلى ذلك، أوضحت بأننا سنقدم وسائل دفاع للأوكرانيين أيضا".وتابع "لدينا واجب أخلاقي وقانوني تجاه حلفائنا في الناتو بموجب البند الخامس. إنه واجب مقدس. وذلك الواجب لا يشمل... أوكرانيا".وتعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الجيش الأوكراني وقد زودته بأسلحة بملايين الدولارات.