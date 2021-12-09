عربي-دولي

صفقة الرافال بين الإمارات وفرنسا.. "ليست مصادفة"

Lebanon 24
09-12-2021 | 00:00
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المصدر: الحرة
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