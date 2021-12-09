2021: عام استراتيجية "شراء الوقت" في الشرق الأوسط

منذ بداية العام 2021، سيطرت على منطقة الخليج سلسلة من التطورات غير المتوقعة. سقطت أفغانستان في أيدي طالبان، سرعت الدول العربية جهودها لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، حظيت المفاوضات السعودية الإيرانية باهتمام كبير، إنزلق لبنان أكثر وأكثر في الأزمة، إندلعت انقلابات في كل من تونس والسودان، دفعت الانتخابات البرلمانية في العراق رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى موقع السلطة، كما وفاز المتشدد إبراهيم رئيسي بالرئاسة في إيران.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "وضع هذا العام أيضًا نهاية للأزمة الدبلوماسية القطرية التي استمرت أربع سنوات، كما وشجع على ذوبان الجليد في العلاقات بين تركيا والمحور السعودي الإماراتي. ولكن ما أهمية توقيت هذه التطورات، وما مدى تأثيرها على التحولات الاستراتيجية في طبيعة التحالفات الإقليمية؟ وإذا كانت هذه التحولات قد حدثت بالفعل، فإلى أي مدى يمكن أن تستمر؟ يتعلق أحد الأسباب الأساسية الشائعة بنقل السلطة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن في الولايات المتحدة، مما تسبب في آثار متتالية عبر منطقة الخليج. تعهد الرئيس بايدن بجعل الدبلوماسية حجر الزاوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا يستلزم "إشراك خصومنا ومنافسينا دبلوماسيًا، حيث يكون ذلك في مصلحتنا". بالإضافة إلى ذلك، فإن الانسحاب الأميركي المتسرع من أفغانستان وما تبعه من أعمال انتقامية أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، دفعت سياسات المحور السعودي الإماراتي القوى الإقليمية إلى تغيير مسارها".وتابع الموقع، "ومع ذلك، في حين أدت كل هذه التطورات إلى عدد من التحولات الإقليمية الواضحة، إلا أنها لا تشير في الواقع إلى إعادة تقويم استراتيجية مهمة. لا تزال التوترات الإقليمية عالية، وواصلت الدول الترويج لرواياتها وشعاراتها، على الرغم من علامات التقارب السطحية. لا يوجد دليل واضح على أن القوى الخليجية تتراجع حقًا لإعادة تقييم مواقفها واستراتيجياتها. يبدو أن طريقة العمل هي شراء الوقت؛ بشكل أساسي، الوضع منخفض حتى تمر العاصفة. تنتظر كل دولة أن يقوم خصمها بالخطوة الأولى، وتبقى مدركة جيدًا أن هؤلاء المعارضين يكسبون الوقت أيضًا. وبهذه الطريقة، يمكن للقوى الإقليمية تأجيل أي تحركات مثيرة للجدل حتى تصبح الظروف أكثر ملاءمة لمصالحها. يساعد هذا النوع من "سياسة التسويف" القادة الإقليميين على تأمين مصالحهم في المستقبل القريب، مع تجنب تفاقم أو تحويل النزاعات القائمة. يمكن مقارنة إستراتيجية الإجراء المؤجل هذه بالتكتيك الأميركي المتمثل في المماطلة، حيث يتم إطالة المناقشات عمدًا لمنع أو تأخير التصويتات الحاسمة. ومع ذلك، هناك خطر حقيقي يتمثل في أن استراتيجية شراء الوقت يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الشلل السياسي، إلى جانب خطر فشل الدول في الاستجابة بسرعة للأزمات التي تتكشف، مما يؤدي إلى فقدانها السيطرة على القضايا الإقليمية المهمة".وختم الموقع، "في نهاية المطاف، تساعد فكرة استراتيجية شراء الوقت في تفسير سلسلة التطورات الأخيرة في الخليج بشكل أفضل، مما يسمح بفهم أكثر واقعية لما حدث هذا العام. من المهم عدم المبالغة في تقدير أهمية بعض هذه المصالحات والموانع الظاهرة. هذه البلدان تتواصل وتتعاون، لكن دون مناقشة الماضي؛ يتم جرف الأسباب الحقيقية للصراع تحت البساط. على هذا النحو، ستستمر نقاط الخلاف ومن المحتمل أن تعود إلى الظهور على المدى الطويل".