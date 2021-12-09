"تذكروا هذا": ستكون إسرائيل وليس إيران هي التي ستدمر أي اتفاق نووي جديد

كان قادة العالم يحاولون جاهدين إنقاذ الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لعام 2015 بين إيران ودول مجموعة 5+1: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا. اختتمت الجولة السابعة من المحادثات في فيينا يوم الجمعة مع القليل جدًا من الإشارة إلى أن الأطراف الرئيسية ستوافق على إحياء الاتفاق.وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور"، "يمثل رفض واشنطن رفع كل العقوبات الغربية عن إيران نقطة شائكة رئيسية، وكذلك مطالبة طهران بضمانات بعدم تمكن أي إدارة أميركية مستقبلية من التخلي عن الصفقة. إنه موقف يبدو معقولاً بالنظر إلى كيفية وصولنا إلى هذه المرحلة. ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إنهم لا يستطيعون الموافقة على مثل هذا الالتزام واتهموا إيران بالتراجع عن التعهدات التي قطعتها خلال الجولة السابقة من المفاوضات. كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هو الذي انسحب في العام 2018 من جانب واحد من الصفقة التي عقدها سلفه باراك أوباما بشق الأنفس. حتى في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى القرار على نطاق واسع باعتباره أمرًا متهورًا، لكن القليل منهم كلف نفسه عناء الإشارة إلى أنه كان أحد هدايا ترامب العديدة لإسرائيل. كما هو متوقع، كان هناك الكثير من توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل، على الرغم من أن أولئك الذين يتطلعون إلى إلقاء اللوم على دولة الاحتلال ليسوا منتقديها المعتادون، ومن بينهم معلقون مؤيدون لإسرائيل ومسؤولون سابقون في الدولة. كتب توماس فريدمان في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، على سبيل المثال، كان قرار ترامب "واحدًا من أغبى قرارات الأمن القومي للولايات المتحدة، والأكثر سوءًا في التفكير والتي تأتي بنتائج عكسية في حقبة ما بعد الحرب الباردة". فريدمان ليس حمامة سلام. لقد استخدم منبره المؤثر مع للدفاع عن إسرائيل وتبرير الإمبريالية الأميركية، بما في ذلك دعم الغزو الكارثي للعراق عام 2003. في ما يتعلق بالقضية النووية، مع ذلك، فإن بحثه عن شخص يلومه على ما يسميه الآن "كارثة" قاده في اتجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو وترامب. يجادل فريدمان بأن قيادتهم قد أضعفت مكانة ألولايات المتحدة في العالم. بعد الابتعاد عن الصفقة، تبنى ترامب سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران على أمل كاذب في عودة الملالي إلى المفاوضات على ركبهم. وبدلاً من ذلك، قامت إيران بالتدخل وفعلت العكس تماماً. وبتشجيع من الصين، وصفت إيران خدعة واشنطن وتجاوزت العاصفة".وأضاف الموقع، "الكاتب الحائز على جائزة بوليتسر فريدمان ليس الوحيد الذي وجه أصابع الاتهام إلى نتنياهو وترامب، اللذين يمثلان معًا أعظم عمل مزدوج يمكن أن تتمناه الجماعات الموالية لإسرائيل. فقد كان وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون لاذعا في تقييمه بالقدر نفسه. وقال لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "بالنظر إلى السياسة المتعلقة بإيران في العقد الماضي، فإن الخطأ الرئيسي كان الانسحاب من الاتفاق النووي". أوضح يعلون، الذي كان وزيراً للدفاع في عهد نتنياهو من 2013 إلى 2016، أنه على الرغم من معارضته للاتفاق الإيراني وقت توقيعه خلال إدارة أوباما، فإن الانسحاب منه كان خطأ أكبر. وردد سلف نتنياهو ايهود باراك صدى مشاعر يعلون، وقال إن "سياسة إسرائيل تجاه إيران منذ توقيع الاتفاق النووي في 2015 لم تكن سوى الفشل". وذهب الأمر بباراك إلى حد القول بأن "الفشل" نابع من "عدم الكفاءة والأوهام الخطيرة لزعيمها". بقدر ما تشكل هذه الاعترافات نوعاً من الراحة، فقد نسي بهدوء أن إسرائيل ومجموعة الضغط الرئيسية التابعة لها في الولايات المتحدة، لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، احتفلت بانسحاب ترامب أحادي الجانب من الصفقة باعتباره إنجازًا كبيرًا. تبنت وسائل الإعلام الإسرائيلية الرواية القائلة بأنها تمثل نصراً جيوسياسياً كبيراً وقتل شبح أوباما. وعبرت مجموعات صهيونية أخرى عن مشاعر مماثلة. ووصف رون لودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، القرار بأنه "شجاع" قبل أن يحث بسخرية كبيرة المجتمع الدولي على عدم السماح لإيران بانتهاك القانون الدولي. وطالب بفرض "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية" على الجمهورية الإسلامية إذا فعلت ذلك".وأشار الموقع إلى أنه "كما تم نسيان الحملة العدوانية التي شنها اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن قبل وأثناء وبعد الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة. بالنسبة لأوباما ، كانت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية وجماعات الضغط التابعة لها شوكة ثابتة في جانبه. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تعرضه لأكثر الحوادث المهينة التي قد يواجهها أي رئيس أميركي في منصبه، عندما تمت دعوة نتنياهو أمام الكونغرس للتحدث ضد الصفقة النووية التي عمل بجد عليها، كانت هدية فراق أوباما هي إشباع نظام الفصل العنصري في إسرائيل بحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار. والآن تهدد إسرائيل مرة أخرى بتخريب الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية. مع توازن المحادثات، كانت إسرائيل تحث الولايات المتحدة على القيام بعمل عسكري. ومن المتوقع أن يلتقي وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس جهاز تجسس الموساد ديفيد بارنيا بمسؤولين كبار في البيت الأبيض لإثبات وجود أجندة عسكرية أولاً ضد إيران. كما أرسل الموساد تحذيراً مخيفاً بأنه سيضرب قلب برنامج إيران النووي".وختم الموقع، "بقدر ما يُنظر إلى إيران على أن لها تأثير مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، من الصعب إنكار أن تدخل إسرائيل في القضايا العالمية يمثل إشكالية متساوية إن لم يكن أكثر. إذا كان من المفترض أن يُصدق الأستاذان جون ميرشايمر وستيفن والت، فإن اللوبي المؤيد لإسرائيل لم يكن فعالًا فقط في غزو أميركا الكارثي للعراق، ولكن يمكنه الآن أيضًا إضافة الاتفاق النووي الإيراني المكسور إلى قائمة إنجازاته المشكوك فيها. تذكروا هذا: ستكون إسرائيل، وليس إيران، هي التي ستدمر أي اتفاق نووي جديد وتقرب المنطقة من صراع مسلح آخر".