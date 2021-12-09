عربي-دولي

فرنسا تعلن أنها لن تنضم لمقاطعة الألعاب الأولمبية في الصين

Lebanon 24
09-12-2021 | 06:00
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أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، أنها لن تنضم لمقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده "ستنسق" مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي حول الموقف الذي ستتبعه".

وفي وقت سابق أعلنت كل من كندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي تحتضنها الصين في العام القادم، وقالت إنها لن ترسل ممثلين دبلوماسيين إلى بكين لحضور تلك الألعاب الأولمبية، احتجاجا على "أوضاع حقوق الإنسان في الصين".

ونددت الصين اليوم الخميس، بالدول الأربع "المقاطعة دبلوماسيا" لدورة الألعاب الأولمبية التي ستجري في شهر فبراير المقبل، وقالت إن هذه الدول "ستدفع الثمن".

(أ ف ب)
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