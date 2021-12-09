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هذا ما قاله السيسي عن ميركل

Lebanon 24
09-12-2021 | 07:00
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الخميس، أوضح السيسي: "تشرفت بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال سبع سنوات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل".

وأضاف: "تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة، أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجـاه وطنهـا وشعبها، وأوروبا والعالم".

وتابع: "لن تنسى مصر حكومة وشعبا ما قامت به المستشارة أنغيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية، ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين".

وختم السيسي بالقول: "إنني إذ اعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها موفور الصحة والسعادة في حياتها الجديدة". 


( RT)
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