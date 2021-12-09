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وفاة قائد وحدة "نافي سيلز" المشاركة في القضاء على أسامة بن لادن

Lebanon 24
09-12-2021 | 08:30
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توفي قائد وحدة النخبة من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية "نافي سيلز" متأثرا بجراحه في حادث تدريب في شاطئ فيرجينيا.
وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس": قال مسؤولو القوات البحرية الخاصة يوم الأربعاء إن بريان بورجوا البالغ من العمر 43 عامًا، والذي كان قائد فريق "نافي سيلز"، أصيب يوم السبت عندما سقط على الأرض بسرعة من طائرة هليكوبتر خلال التدريبات.
وقال متحدث باسم البحرية إنه لم يتضح ما إذا كان الحبل قد انفصل من المروحية أم لا، مشيرا إلى أن التحقيق يجري في الحادثة.

وللتذكير، شارك مقاتلو هذه الوحدة "نافي سيلز" في عملية القضاء على الإرهابي أسامة بن لادن في باكستان.
العالم
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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