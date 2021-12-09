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عربي-دولي
ولي العهد الكويتي يستقبل محمد بن سلمان غدا
Lebanon 24
09-12-2021
|
09:00
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أعلن رئيس ديوان ولي العهد الكويتي، أن ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيستقبل غدا الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي بمناسبة زيارته والوفد المرافق له إلى الكويت.
وقال رئيس ديوان ولي العهد الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، إن "الزيارة المقررة غدا الجمعة ستشهد بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما المشتركة لمستقبل أكثر رخاء وازدهارا".
وأضاف أن الزيارة ستتضمن استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
(القبس)
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