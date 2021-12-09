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عربي-دولي
زاخاروفا: مقاطعة واشنطن لأولمبياد بكين تؤدي إلى تدمير النظام الرياضي العالمي
Lebanon 24
09-12-2021
|
11:00
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محاولات واشنطن للهيمنة في الساحة الرياضية ومقاطعتها الدبلوماسية لأولمبياد بكين تؤدي إلى تدمير النظام الرياضي العالمي.
وقالت زاخاروفا في بث قناة "سولوفيوف لايف" على موقع "يوتيوب"، اليوم الأربعاء: "إنها (الولايات المتحدة) تريد أن تهيمن بالكامل اعتمادا على قواعدها. ولذلك لا يدور الحديث عن التسيس فحسب، وهذا ما لقد أشرنا إليه سابقا. واليوم برأي يمكننا التحدث عن انهيار الرياضة العالمية، بما في ذلك لصالح الولايات المتحدة التي لا تخفيه وستتحدث عنه قريبا بشكل مكشوف. وتجري إعادة صياغة القواعد اعتمادا على الأسس الأيديولوجية".
وأعلنت الولايات المتحدة في 6 ديسمبر الجاري عن مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 التي ستعقد في بكين. ويقضي هذا الإعلان بتخلي المسؤولين الأمريكيين عن السفر إلى الصين أثناء إجراء الأولمبياد. أما الرياضيون الأمريكيون فسيشاركون في هذه الألعاب. وأبلغت واشنطن حلفاءها بقرارها هذا. وقد أعلنت أستراليا وبريطانيا وكندا عن دعمها لهذه المبادرة. وردا على ذلك وصفت الصين هذا القرار بـ "تلاعب سياسي يتناقض مع ميثاق الألعاب الأولمبية"، متوعدة باتخاذ إجراءات مضادة.
( تاس)
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