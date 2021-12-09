الصين تفرض قيودا تجارية على دولة أوروبية "انتهكت" التزاماتها السياسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الخميس، إن بلاده قررت منع الشركات الليتوانية من التخليص الجمركي، كوسيلة للدفاع عن مصالحها وسيادتها.في الثاني من الشهر الجاري، قال فيدمانتاس جانوليفيسيوس، رئيس اتحاد الصناعيين الليتوانيين، إن الشركات الليتوانية واجهت مؤخرا مشكلات تتعلق بالتخليص الجمركي في الموانئ الصينية، وسط مزاعم بحذف الصين ليتوانيا من أنظمتها الجمركية بعد خلاف دبلوماسي.قال وين بين خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: "أريد أن أؤكد أن الصين تعمل دائما وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. لقد انتهكت ليتوانيا بشكل صارخ التزاماتها السياسية، التي أخذتها على عاتقها في إقامة علاقات دبلوماسية معنا، ونحن ملتزمون بشدة بحماية سيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا".

كما أعرب المسؤولان عن تضامن الكتلة مع ليتوانيا وأكدا التزام بروكسل بمعارضة الضغط السياسي والإجراءات "القسرية" المطبقة على أعضاء الاتحاد الأوروبي.

توترت العلاقات بين الصين وليتوانيا في وقت سابق من هذا العام بعد أن سمحت الحكومة الليتوانية لتايوان بفتح مكتب تمثيلي في فيلنيوس، حيث انتقدت بكين هذه الخطوة وخفضت العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي على دراية بقضايا تخليص البضائع الليتوانية من قبل الجمارك الصينية ويعمل على توضيحها.