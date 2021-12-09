قراء مجلة "تايم" يختارون رئيسا مثيرا للجدل ليكون "شخصية العام"... فمن هو؟

أجمع قراء مجلة "تايم" الأميركية على رئيس إحدى الدول بأنه الأجدر على الفوز بلقب "شخصية العام" ‏لسنة 2021.‏وفاز الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، باستطلاع قراء المجلة للعام الحالي، والذي وصفته بأنه "المثير للجدل".وأشارت "تايم" إلى أن "بولسونارو سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2022، ويواجه رفضا متزايدا لتعامله مع الاقتصاد، كما أنه واجه انتقادات واسعة النطاق من قبل السياسيين والمحاكم وخبراء الصحة العامة لتقليله من خطورة فيروس كورونا المستجد، وإبداء شكوكه بشأن اللقاح المضاده لـ(كوفيد-19)".

وأضافت أن "الرئيس البرازيلي تعرض في الآونة الأخيرة لانتقادات من المحكمة العليا البرازيلية، التي أمرت بإجراء تحقيق رسمي بشأن التعليقات التي أدلى بها في 24 تشرين الأول الماضي، والتي تزعم كذبا أن أخذ لقاحات فيروس كورونا قد يزيد من فرصة الإصابة بمرض نقص المناعة (الإيدز)".

وواصلت المجلة الأمريكية أن "تقرير لمجلس الشيوخ البرازيلي أوصى في أكتوبر الماضي بتوجيه عدة تهم جنائية للرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لسوء إدارة استجابة بلاده للوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف شخص في البرازيل، وهي الاتهامات التي نفاها بولسونارو مرارا".

وجاء في المركز الثاني باستطلاع قراء مجلة "تايم" لـ"شخصية العام لسنة 2021" الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي حاز على نسبة 9 في المئة من الأصوات.

وحرّض ترامب على أعمال الشغب في 6 كانون الثاني الماضي في مبنى الكابيتول، ومازال يفكر في ترشح آخر للرئاسة في انتخابات عام 2024.



وجاء في المرتبة الرابعة المحامي والناشط الروسي، أليكسي نافالني، بـ6 في المئة من أصوات قراء مجلة "تايم"، الذي عاد إلى روسيا في يناير الماضي، ولا يزال مسجونا.

أما المركز الخامس والأخيرة في تصويت قراء مجلة "تايم" لـ"شخصية العام 2021"، فمنحت للعلماء الذين ساعدوا في تطوير لقاحات فيروس "كورونا"، بنسبة 5.3 في المئة من الأصوات.

وسيكشف محررو مجلة "تايم" الأمريكية عن اختيارهم للفائز بـ"شخصية العام 2021" في 13 كانون الأول الجاري.

أما المركز الثالث في الاستطلاع، فكان من نصيب العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، بنسبة 6.3 في المئة من الأصوات.وجاء في المرتبة الرابعة المحامي والناشط الروسي، أليكسي نافالني، بـ6 في المئة من أصوات قراء مجلة "تايم"، الذي عاد إلى روسيا في يناير الماضي، ولا يزال مسجونا.أما المركز الخامس والأخيرة في تصويت قراء مجلة "تايم" لـ"شخصية العام 2021"، فمنحت للعلماء الذين ساعدوا في تطوير لقاحات فيروس "كورونا"، بنسبة 5.3 في المئة من الأصوات.وسيكشف محررو مجلة "تايم" الأمريكية عن اختيارهم للفائز بـ"شخصية العام 2021" في 13 كانون الأول الجاري.

وتابعت مجلة "تايم" في مقال لها أن جاير بولسونارو حاز على 24 في المئة من أصوات استطلاع قرائها، من بين أكثر من 9 ملايين شاركوا في الاستفتاء السنوي.