الدنمارك.. توقيف أربعة موظفين في الاستخبارات بتهمة التجسس

أعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الخميس، أنها أوقفت أربعة أشخاص يعملون في أجهزة الاستخبارات بتهمة "تسريب" وثائق سرية.وقال جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي "بيت" في بيان إن الموقوفين الأربعة "متهمون بأمور عدة من بينها انتهاك المادة 109 (1) من قانون العقوبات عبر الكشف من دون إذن عن معلومات سرية للغاية من إدارة الاستخبارات".وأضاف الجهاز أن هؤلاء الأشخاص الذين لم تكشف عن هوياتهم "موظفون حاليون وسابقون في جهازي الاستخبارات"، جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية.وجرت التوقيفات يوم الأربعاء بالتنسيق مع الشرطة إثر عمليات تفتيش في أماكن مختلفة، فيما لا يزال التحقيق متواصلا.