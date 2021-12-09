عربي-دولي

البيت الأبيض يحذّر إيران من "إجراءات أخرى" إذا أخفقت الدبلوماسية

Lebanon 24
09-12-2021 | 15:39
A-
A+
Doc-P-895343-637746865108505603.jpg
Doc-P-895343-637746865108505603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر البيت الأبيض اليوم من أنه سيتخذ "إجراءات أخرى" لسد أبواب الإيرادات أمام إيران إذا أخفقت الديبلوماسية بشأن برنامجها النووي.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قولها: "في ظل التقدم المستمر في البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الديبلوماسية".
وأضافت: "إذا لم تتمكن الديبلوماسية من أن تأخذ مسارها سريعا وإذا استمر البرنامج النووي الإيراني في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ أي خيار آخر سوى اتخاذ اجراءات أخرى وفرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2021-12-10
23:18 | 2021-12-09
16:30 | 2021-12-09
16:30 | 2021-12-09
16:00 | 2021-12-09
15:30 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website