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مصرع عشرات المهاجرين بحادث مروري في المكسيك...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
10-12-2021 | 01:30
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لقي 49 مهاجرا على الأقل مصرعهم وأصيب 37  آخرون بجروح في حادث مروري وقع الخميس في جنوب شرق المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية تشياباس إن المهاجرين كانوا يسافرون سرا داخل شاحنة انقلبت على الطريق قرب توكستلا غوتيريس، عاصمة الولاية، مشيرا إلى أن حالة ثلاثة من الجرحى خطرة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن سائق الشاحنة التي كان المهاجرون مكدسين داخلها فقد السيطرة عليها فاصطدمت بجدار وانقلبت، بحسب ما أعلنت فرق الحماية المدنية للصحافيين.

وأعرب روتيليو إسكاندون، حاكم الولاية، عن "تضامنه" مع الضحايا.

وأكد الحاكم أن "المسؤوليات عن الحادث ستتحدد وفقا للقانون".

وتشياباس حيث وقع الحادث هي ولاية تقع على مقربة من الحدود مع غواتيمالا، بوابة الهجرة من أميركا الوسطى ولا سيما هندوراس والسلفادور إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة داخل شاحنات هو طريقة معتادة لدى المهربين.
المصدر: الحرة
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