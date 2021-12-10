بايدن جدّد خلال اتصاله بزيلينسكي التأكيد على "الالتزام الراسخ بسيادة أوكرانيا"

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أكّد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتّصال هاتفي، الخميس، "الالتزام الراسخ" للولايات المتّحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة التهديدات العسكرية الروسية.وقالت الرئاسة الأميركية في بيان صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية التي استغرقت قرابة ساعة ونصف الساعة إنّ بايدن "أكّد مجدّداً التزام الولايات المتحدة الراسخ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".وأضاف البيان أنّ بايدن وخلال مكالمة هاتفية ثانية أجراها بعيد ذلك بقادة تسع دول في أوروبا الشرقية أعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناقش الحشود العسكرية الروسية المزعزعة للاستقرار على طول الحدود الأوكرانية وضرورة أن يتّخذ حلف شمال الأطلسي موقفاً موحّداً وجاهزاً وحازماً للدفاع الجماعي عن الحلفاء".وتأتي مكالمة بايدن في وقت تشهد فيه علاقات روسيا والدول الغربية توترا كبيرا بسبب أوكرانيا، إذ يتهم الغرب موسكو بحشد قوات عند حدود كييف والتخطيط لعملية عسكرية.وأجرى بايدن في وقت سابق من الأسبوع الحالي محادثات عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين وهدد روسيا بعقوبات غير مسبوقة في حال تحركت عسكريا ضد أوكرانيا.وكانت انتفاضة شعبية في أوكرانيا أطاحت بالنظام المدعوم من موسكو العام 2014، وبعد ذلك ضمت موسكو شبه جزيرة القرم فيما تتواجه القوات الأوكرانية مع انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا. وأدى هذا النزاع إلى مقتل 13 ألف شخص.