صحيفة إسبانية تكشف شرط المغرب لعودة العلاقات مع مدريد

لم ينجح كل التقارب الذي عملت عليه إسبانيا لعودة العلاقات مع المغرب بالشكل الذي كانت عليه قبل الأزمة الدبلوماسية، بل تنتظر الرباط "بادرة كبيرة" لتطبيع العلاقات بشكل كامل مع مدريد، وفق ما تنقل صحيفة إسبانية.وتنقل صحيفة "أي بي سي" الإسبانية أنه منذ تعيين خوسيه مانويل ألبرس وزيرا للخارجية الإسبانية عوض أرانشا غونزاليس لايا، لم تنجح المحاولات في إعادة العلاقات إلى مسارها ولم تعد بعد سفيرة الرباط، كريمة بنعيش، إلى مقر السفارة المغربية بمدريد.وغاب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن اجتماع منتدى الاتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد في برشلونة الشهر الماضي، وأقر وزير الخارجية الإسباني أن حضور بوريطة إلى الاجتماع كان سيكون "جيدا" ويظهر تقاربا إسبانيا مغربيا ما يؤدي إلى اجتماع ثنائي بين البلدين.وتقول الصحيفة إن المغرب غاب عن الاجتماع لأنه ينتظر "لفتة عظيمة" من مدريد لكي تتجدد "الصداقة" بين البلدين.وبحسب الصحيفة يتوقع المغرب موقفا حاسما من إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية بعد اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسيادة الرباط عليها.ويرغب المغرب من إسبانيا أن تسير على خطى ترامب أو على الأقل تبني موقف قريب من وجهة نظر المغرب بخصوص القضية.وتقول الصحيفة إن توقعات المغرب من إسبانيا لم تلبَ لأسباب منها "الشرعية الدولية" وخاصة بعد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بأن الصحراء الغربية "إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي".وتشير الصحيفة إلى أن اعتراف مدريد بسيادة المغرب على الصحراء سيكون محفوفا بالمخاطر لأنه سيكون سابقة قد تنقل إلى أقاليم أخرى.وبعد أشهر من الأزمة، بدا أن الحوار بين البلدين يؤتي أكله خاصة بعد خطاب الملك المغربي، محمد السادس، في أغسطس وحديثه عن رغبة الرباط في فتح صفحة جديدة غير مسبوقة مع إسبانيا، لكن التقارب، بحسب الصحيفة، لم يتجاوز "النوايا الحسنة"، إذ أن المحادثات لا تتقدم.وتقول الصحيفة إن المغرب بنصبه مزارع أسماك في مياه تعتبرها مدريد إسبانية يحاول لفت انتباه إسبانيا، إلا أن مدريد، رغم تقديمها لشكوى رسمية، تحاول تجاهل "خرق سيادتها" إلى أن تعود العلاقات الدبلوماسية مع الرباط إلى ما كانت عليه من قبل.واحتجت الحكومة الإسبانية لدى الرباط على إنشاء مزرعة تربية أسماك مغربية قبالة سواحل أرخبيل الزفارين.ويقع أرخبيل الزعفارين على بعد ثلاثة كيلومترات من الساحل المغربي و 46 كيلومتراً من جيب مليلية الإسباني في شمال المغرب.يذكر أن الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين اندلعت في أبريل بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي للعلاج.وبلغت الأزمة الدبلوماسية ذروتها في منتصف مايو مع دخول أكثر من 10 آلاف شخص من المغرب إلى سبتة، وتبادل البلدان تصريحات حادة، واتهمت مدريد خصوصا المغرب بارتكاب "عدوان" و"بالابتزاز".