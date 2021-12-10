عار "أوميكرون": لماذا يعاقب العالم أفريقيا عوضاً عن مساعدتها؟

اعتُبر قرار العديد من الحكومات في كل أنحاء العالم بفرض حظر السفر على سبع دول أفريقية، اعتبارًا من 27 تشرين الأول، بسبب اكتشاف متغير جديد لفيروس كورونا، "أوميكرون"، متسرعًا في نظر البعض ويمكن تبريره تمامًا على أسس طبية، من وجهة نظر البعض الآخر. ومع ذلك، فإن الأمر لا يتعلق باختلاف في الرأي.وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، "فإن سرعة خنق بعض أفقر البلدان في إفريقيا، بما في ذلك بوتسوانا وليسوتو وزيمبابوي، أمر مزعج بشكل خاص إذا تم وضعه في سياق مناسب يتعلق بتأثير جائحة كورونا على جنوب الكرة الأرضية، بشكل عام، وأفريقيا، على وجه الخصوص. قال رئيس الولايات المتحدة جو بايدن للصحفيين في 26 تشرين الثاني، لشرح قيود السفر الجديدة التي فرضتها واشنطن: "لقد قررت، سنتوخى الحذر". وأضاف: "نحن لا نعرف الكثير عن المتحور باستثناء أنه مصدر قلق كبير ويبدو أنه ينتشر بسرعة". وانتقدت وزارة خارجية جنوب إفريقيا على الفور القرار الذي لا أساس له لعزل الدولة قبل حتى فهم طبيعة المتحور الجديد. في الواقع، في ذلك الوقت وحتى كتابة هذا المقال، لم يتم ربط حالة وفاة واحدة بشكل مباشر بأوميكرون. وبالمقارنة مع متحور "دلتا"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند انتشر بسرعة في المملكة المتحدة، مما أدى إلى حدوث الكثير من حالات الموت والدمار، لكن لم يتم اتخاذ قرارات فورية لعزل البلدان الموبوءة فيه. وقالت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية في بيان "يجب الإشادة بالعلوم الممتازة وعدم معاقبتها"، مضيفة أن حظر السفر كان "أقرب إلى معاقبة جنوب إفريقيا على التسلسل الجيني المتقدم والقدرة على اكتشاف المتغيرات الجديدة بشكل أسرع"."وتابع الموقع، "في حديث مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، أكد أيود ألاكيجا، كبير مسؤولي الإتحاد الأفريقي، وبحق، أن انتشار الشكل الجديد هو نتيجة مباشرة لعدم المساواة العميقة التي ميزت مكافحة الوباء منذ بدايته. وأضافت: "ما يحدث الآن هو نتيجة لفشل العالم في التطعيم بطريقة عادلة وعاجلة وسريعة. إنه نتيجة اكتناز اللقاحات من قبل البلدان ذات الدخل المرتفع في العالم، وبصراحة تامة، هذا غير مقبول"، مضيفةً أن "حظر السفر هذا أساسه السياسة وليس العلم". في الواقع، كان ينبغي أن تتم مساعدة إفريقيا في مكافحتها الحاسمة للوباء بطريقة أكثر منهجية كجزء من استراتيجية عالمية شاملة. للأسف، القليل من ذلك قد حدث. منذ البداية، قدمت الدول الغنية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية والصين واليابان حزمًا مالية للحفاظ على اقتصاداتها قائمة. وفي بعض الأحيان، قدموا دعماً مالياً مباشراً لجميع مواطنيهم للتعويض عن البطالة المتزايدة والإغلاق المطول. إن أفريقيا، بسبب عدم المساواة العالمية الموجودة من قبل وانتشار الفقر، لا تستطيع تحمل مثل هذه الرفاهيات. والأسوأ من ذلك أن البلدان الأفريقية كانت آخر الدول التي تلقت اللقاحات المنقذة للحياة".وأضاف الموقع، "بدلاً من ذلك، كان يُنظر إلى الوصول إلى اللقاحات في إفريقيا على أنه شكل من أشكال الأعمال الخيرية، حيث تم تحويله إلى مناقشة تتعلق بلطف وحسن نية الدول الغربية الغنية. من المخيب للآمال أن الإجراء المضاد الرئيسي لأوجه عدم المساواة العميقة، والذي وضع إفريقيا في وضع غير مؤاتٍ اقتصاديًا في المقام الأول، يمثله برنامج COVAX، برعاية التحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء (CEPI)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وتحالف اللقاحات (GAVI)، من بين جمعيات خيرية أخرى. وتم وصف COVAX، الذي تم إطلاقه في نيسان 2020، على أنه منصة فعالة "لتسريع تطوير وتصنيع لقاحات كورونا، وضمان الوصول العادل والمنصف لكل دولة". بعد عشرين شهرًا، يمكن للمرء أن يلاحظ دون عناء أن COVAX فشل في مهمته لتزويد البلدان الفقيرة والنامية بالحماية من الوباء. هذا ليس حكمًا على هيكل أو سلوك أو صدق COVAX، ولكنه لائحة اتهام لمن يصرون على أنه يمكن للمرء تطبيق نفس معايير الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي على جائحة قاتل لا يفرق بين العرق أو الجنسية أو الطبقة. كتبت روزا فورنو وأوليفيا جولدهيل في مقال نُشر مؤخرًا في "كوارتز"، "نظرًا لأن البلدان الأكثر ثراءً تطرح جرعات معززة، يبقى 98 في المائة من الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل غير محصنين. وقد ساهمت كوفاكس [...] بنسبة 5 في المائة فقط من جميع اللقاحات المدارة عالميًا، وأعلنت مؤخرًا أنها ستفقد هدفها البالغ 2 مليار دولار لعام 2021"."وختم الموقع، "مر ما يقرب من عامين منذ أن تفشت جائحة كورونا، لكن العالم يصر على مواجهة أزمة عالمية بحلول وطنية وذات دوافع سياسية. تشير حقيقة أننا نواصل الكفاح ضد الفيروس ومتغيراته إلى أن التفكير التقليدي قد فشل تمامًا. من أجل هزيمة الوباء أخيرًا، نحتاج إلى التخلي عن عقلية الأغنياء مقابل الفقراء والشمال مقابل الجنوب. لكي يخلص العالم، علينا جميعًا أن نخلص بشكل جماعي.