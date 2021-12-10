وسط غياب الإهتمام الأميركي.. الحلول الداخلية باتت الحل الوحيد للشرق الأوسط

بعد سنوات من البحث في الخارج للحصول على إجابات، يبدو الآن أن دول الشرق الأوسط تتحدث مع بعضها البعض لإيجاد حلول بعد عقدين من الزمن حددتهما الحرب والاضطرابات السياسية.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، "لقد لعبت الانسحابات الأميركية من أفغانستان والعراق دورًا في هذا التغيير. عادت الأنظمة الاستبدادية التي تم نبذها مثل الرئيس بشار الأسد في سوريا،و نجل معمر القذافي في ليبيا، إلى الساحة السياسية وسط الأنقاض التي لا تزال مشتعلة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011. لا يزال الوضع غير مستقر وقد لا يوفر هذا البحث الداخلي الإجابات التي نريدها بشدة. لا توجد حلول سريعة للانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان، ولمحنة الأفغان اليائسين للفرار من حكام طالبان الجدد في البلاد ولموقف إيران المتشدد بشكل متزايد بشأن برنامجها النووي. لكن المناورة الدبلوماسية تشير إلى الإدراك المتزايد في كل أنحاء المنطقة بأن مصلحة الولايات المتحدة تنتقل إلى مكان آخر، وأن هذا هو الوقت المناسب للمفاوضات التي لم يكن من الممكن تصورها قبل عام واحد فقط".وتابعت الوكالة، "لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري قوي، بما في ذلك القواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تقوم عشرات الآلاف من القوات الأميركية بتشغيل دبابات في الكويت ، وتبحر عبر مضيق هرمز وتقوم بمهمات جوية عبر شبه الجزيرة العربية. لكن حلفاءها العرب راقبوا أيضًا في رعب وذهول الناس اليائسين الذين تشبثوا بجوانب طائرات الشحن العسكرية الأميركية المغادرة أثناء الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب وسيطرة طالبان على البلاد. أدت القرارات التي اتخذتها إدارتا ترامب وبايدن إلى تلك اللحظة، وقلبت التفكير الاستراتيجي رأساً على عقب بسبب الحرب الباردة والصراعات التي أعقبت هجمات 11 أيلول. يتحدث المحللون الأميركيون الآن عن منافسة "القوى العظمى" ويشيرون إلى حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا وموقف الصين تجاه تايوان. وبحسب قولهم، إن نقاط الاشتعال تلك تحتاج إلى بعض الأفراد والمعدات المتمركزة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، يبدو أن المحادثات في فيينا الهادفة إلى استعادة الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية متعثرة. مع تخصيب اليورانيوم الإيراني بمستويات لم يسبق لها مثيل من قبل ، أدت التهديدات بعمل عسكري من قبل إسرائيل إلى تأجيج التوترات والمخاوف من أن حرب الظل الجارية قد تتصاعد إلى صراع مفتوح. ومع فوضى إغلاق الحدود الكبير في وجه وباء كورونا وراءهم، فإن قادة الشرق الأوسط يتجولون الآن ويتحدثون وجهاً لوجه وسط سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية، ويبدو أنهم حريصون على تطويق رهاناتهم".وأضافت الوكالة، "أرسلت الإمارات العربية المتحدة مستشارها للأمن القومي في رحلة نادرة للتحدث مع الرئيس الإيراني المتشدد، على أمل تجنب أي هجمات بحرية أخرى قبالة سواحلها. كما أجرت المملكة العربية السعودية، التي قطعت العلاقات مع إيران في عام 2016 بعد الهجمات على مناصبها الدبلوماسية التي أشعلها إعدام المملكة لرجل دين شيعي بارز، محادثات مع طهران استضافتها بغداد. لكن الأمر لا يتعلق بإيران فقط. وانتهى في كانون الثاني الخلاف بين دول الخليج الذي شهد مقاطعة قطر لسنوات من قبل أربع دول عربية. وفي وقت لاحق من كانون الأول، سيعقد مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم أيضًا البحرين والكويت وسلطنة عمان، أول اجتماع غير منقسم منذ المقاطعة. شرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولة في دول مجلس التعاون الخليجي قبل تلك القمة، على أمل إعادة تأكيد نفوذه. في حين أن كل دولة من دول الخليج العربية تمارس دبلوماسيتها الخاصة، يمكن أن تكون الجبهة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي ذات قيمة إذا تصاعدت التوترات مع إيران".وأضافت الوكالة، "هناك أيضا اعتبارات أبعد من ذلك. سعت تركيا إلى توثيق العلاقات في الوقت الذي تحاول فيه وقف انهيار عملتها. كما أدى إغلاق الصفوف أيضًا إلى عودة السياسة الواقعية إلى المنطقة، بعد عقد من حركات الربيع العربي التي كانت تهدف إلى الإطاحة بالحكام المستبدين في المنطقة. لقد شق الأسد طريقه عائدا من الهاوية. على الرغم من أن محافظة إدلب شمال غرب سوريا لا تزال تحت سيطرة قوات المعارضة، إلا أن الأسد يسيطر على بقية البلاد. الآن، يتم إعادته ببطء إلى حظيرة البلدان العربية نفسها التي دعت ذات مرة إلى الإطاحة به، حتى لو حافظت الولايات المتحدة على معارضتها لحكمه ووجود صغير للقوات في شرق البلاد، بالقرب من الحدود مع العراق. شخصية أخرى عادت إلى الساحة هي سيف الإسلام القذافي ، نجل الديكتاتور الليبي المقتول. على الرغم من أن سيف الإسلام لا يزال مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل متظاهري الربيع العربي، فقد عاد إلى الظهور كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد. في تونس، التي شهدت أولى احتجاجات الربيع العربي، جمّد الرئيس قيس سعيد البرلمان وتسلم السلطات التنفيذية في تموز. وأدى ذلك إلى تهميش الإسلاميين في البلاد في خطوة انتقدها المعارضون ووصفوها بأنها انقلاب. وفي السودان، حيث أطاحت انتفاضة شعبية وانقلاب عام 2019 بالسلطان عمر البشير، عطل انقلاب آخر مؤخرًا الخطط الهشة للانتقال إلى الديمقراطية. ومع ذلك، يبدو أن إعادة التقييم الجديدة للشرق الأوسط لها حدود لما يمكنها حله".وختمت الوكالة، "لم يتسرع الشرق الأوسط في تبني حكم طالبان في أفغانستان ولا يزال الاعتراف الدولي بعيد المنال. تستمر الحرب الأهلية الطاحنة في اليمن، حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية المتمردين المدعومين من إيران. في لبنان، يهدد التنافس بين إيران والسعودية بتمزيق البلاد أكثر في الوقت الذي يواجه فيه ما وصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة مالية في العالم منذ 150 عامًا. لكن الحديث، في الوقت الحالي، مستمر. وفي غياب أزمة كبيرة يمكن أن تجذب الولايات المتحدة مرة أخرى، فمن المحتمل أن تكون تلك المحادثات هي المكان الذي يتم فيه إتمام الصفقات".