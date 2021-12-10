فرنسا تعلن فتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائر

أعلنت فرنسا، الجمعة، قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" لحرب الجزائر (1954-1962)، وذلك قبل 15 عاماً من انقضاء المهلة القانونية لهذه الخطوة.وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو لمحطة "بي إف إم تي في"، الجمعة: "أفتح قبل 15 عاماً (من المهلة القانونية) أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".وجاءت هذه التصريحات بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للجزائر العاصمة.