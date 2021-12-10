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فرنسا تعلن فتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائر

Lebanon 24
10-12-2021 | 06:00
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أعلنت فرنسا، الجمعة، قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" لحرب الجزائر (1954-1962)، وذلك قبل 15 عاماً من انقضاء المهلة القانونية لهذه الخطوة.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو لمحطة "بي إف إم تي في"، الجمعة: "أفتح قبل 15 عاماً (من المهلة القانونية) أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للجزائر العاصمة.
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