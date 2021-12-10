17
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أردوغان: قضية القدس تعني العالم الإسلامي بأسره
Lebanon 24
10-12-2021
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية ظلم وانعدام للضمير".
وفي كلمة بمؤتمر الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، شدد أردوغان على أن "قضية القدس ليست قضية حفنة من المسلمين الشجعان فقط إنما قضية العالم الإسلامي بأسره"، مؤكدا "أننا نواصل بحزم موقفنا الثابت حيال وضع القدس الشرقية وقدسية المسجد الأقصى".
وأضاف: "بصفتنا أحفاد لأجداد حكموا القدس بعدل طيلة 400 عام لا نريد أن نرى دما ودموعا وظلما في فلسطين"، مشيرا إلى أن " سبيل إحلال استقرار وسلام دائم هو تأسيس دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس".
تابع
الأكثر قراءة
3 أبراج ستحصل على ترقية وزيادة راتب في العام 2022... هل أنت منها؟
Lebanon 24
3 أبراج ستحصل على ترقية وزيادة راتب في العام 2022... هل أنت منها؟
03:00 | 2021-12-10
10/12/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع... هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع... هذه تسعيرته في السوق الموازية عصر اليوم
09:45 | 2021-12-10
10/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلبات واضطرابات ومواجهات.. اليكم أبرز توقعات ماغي فرح للعام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
تقلبات واضطرابات ومواجهات.. اليكم أبرز توقعات ماغي فرح للعام 2022 (فيديو)
00:30 | 2021-12-10
10/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف خليجي "موحّد" إزاء لبنان.. كيف تُقرَأ "الرسالة"؟!
Lebanon 24
موقف خليجي "موحّد" إزاء لبنان.. كيف تُقرَأ "الرسالة"؟!
06:00 | 2021-12-10
10/12/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجل انخفاضاً طفيفاً.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجل انخفاضاً طفيفاً.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
13:59 | 2021-12-09
09/12/2021 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-12-10
حدث في أفغانستان: أم تبيع طفلها لإطعام شقيقه التوأم
13:00 | 2021-12-10
وزيرة أميركية تعترف: بلادنا "أفضل مكان لغسيل الأموال"
12:30 | 2021-12-10
عسكري أميركي بارز: تنظيم القاعدة ينمو في أفغانستان
11:30 | 2021-12-10
السودان يكشف تفاصيل تحرير تركيين اختطفا في دارفور
11:00 | 2021-12-10
المغرب يمدد إغلاق حدوده حتى نهاية العام
10:30 | 2021-12-10
ماكنزي: 2500 جندي أميركي باقون في العراق
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
10/12/2021 20:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 20:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 20:49:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact