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أردوغان: قضية القدس تعني العالم الإسلامي بأسره

Lebanon 24
10-12-2021 | 06:30
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية ظلم وانعدام للضمير".

وفي كلمة بمؤتمر الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، شدد أردوغان على أن "قضية القدس ليست قضية حفنة من المسلمين الشجعان فقط إنما قضية العالم الإسلامي بأسره"، مؤكدا "أننا نواصل بحزم موقفنا الثابت حيال وضع القدس الشرقية وقدسية المسجد الأقصى".

وأضاف: "بصفتنا أحفاد لأجداد حكموا القدس بعدل طيلة 400 عام لا نريد أن نرى دما ودموعا وظلما في فلسطين"، مشيرا إلى أن " سبيل إحلال استقرار وسلام دائم هو تأسيس دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس".
 
 
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