المغرب يمدد إغلاق حدوده حتى نهاية العام

مددت السلطات المغربية العمل بقرار تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة، حتى 31 كانون الأول الجاري، بهدف مكافحة جائحة كورونا.وقالت المديرية العامة للطيران المدني المغربية في مذكرة، الخميس، إنه "تقرر تعليق كل الرحلات من وإلى المغرب من 9 حتى 31 كانون الأول على أقل تقدير".وإثر قرار المديرية، أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنه "سيتم إلغاء الرحلات الجوية الدولية للخطوط الملكية المغربية من وإلى المغرب في كلا الاتجاهين ابتداء من 9 حتى 31 كانون الأول 2021، في الساعة 23:59" بالتوقيتين المحلي والعالمي.والحدود الجوية للمملكة مغلقة منذ 29 تشرين الثاني بسبب الانتقال السريع لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وعودة عودة الجائحة للتفشي في أوروبا.وقال موقع "ميديا 24" المتخصص بالأخبار الاقتصادية، إن قرار تعليق الرحلات يشمل أيضا سفن الركاب.ومنذ أغلقت المملكة حدودها الجوية في 29 تشرين الثاني، نظمت رحلات خاصة لإعادة مغربيين عالقين في الخارج إلى ديارهم، لا سيما من أوروبا عموما وفرنسا خصوصا.وأتت هذه الإجراءات "حفاظا على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة"، حسبما أعلن وزير الصحة خالد آيت طالب خلال مؤتمر صحفي الخميس.وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب أكثر من 951 ألف شخص، توفي منهم 14794 وفق آخر حصيلة رسمية.