عربي-دولي

السودان يكشف تفاصيل تحرير تركيين اختطفا في دارفور

Lebanon 24
10-12-2021 | 11:30
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أعلنت استخبارات قوات الدعم السريع في السودان، الخميس، تحرير شخصين تركيين، اختطفا في كبكابية بولاية شمال دارفور، الثلاثاء.

ووفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن استخبارات قوات الدعم السريع حررت مواطنين من الجنسية التركية من خاطفيهما، وألقت القبض على أحد الجناة.

ونقلت الوكالة عن الرائد بقوات الدعم السريع معلا عبد الله، قوله إن الشخصين التركيين "بصحة جيدة"، مشيرا إلى أنهما سيرحلان إلى مدينة الفاشر السودانية الجمعة.

ويعمل التركيان مهندسين في شركة تركية تعمل في مجال الكهرباء بدارفور، وقد اختطفا الثلاثاء، قبل أن تفلح استخبارات الدعم السريع في تحريرهما.

وكانت وسائل إعلام تركية قد قالت إن مجهولين اقتادوا المواطنين التركيين وسائقا سودانيا إلى منطقة مجهولة، في طريق عودتهم من العمل إلى منازلهم.

وأكدت المصادر أن السائق السوداني عاد إلى منزله بعد تلقي العلاج بالمستشفى، في أعقاب إطلاق سراحه من قبل المجهولين الذين اعتدوا عليه بالضرب.

وأضافت أن السائق قال إن الخاطفين "لا يريدون فدية لإطلاق سراح التركيين"، و"سيواصلون احتجازهما كرهائن حتى القبض على مرتكبي هجوم دار بين قبائل في منطقة الفاشر"، وراح ضحيته قتلى وجرحى.
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