"التايمز": أميركا وإسرائيل تخططان لتدمير المنشآت النووية الإيرانية

ذكر موقع "عربي 21" أن صحيفة "التايمز"، نشرت مقالا لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، بعنوان "لماذا قد تضطر الولايات المتحدة لقصف إيران؟".وتحدث سبنسر في مقاله عن أنباء مسربة تفيد بأن القادة العسكريين الأميركيين والإسرائيليين يخططون لمناورات مشتركة، تهدف إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية.ولفتت الصحيفة إلى أن القوات الجوية الأميركية أعلنت قبل أيام عن نجاح اختبار لقنبلة خارقة للتحصينات موجهة بالليزر، وهذا النوع من القنابل له أهمية قصوى، فهو مصمم لاختراق حواجز صلبة من النوع الذي بنته إيران حول مواقعها النووية، والعديد منها مدفون في أعماق الجبال.وأشار سبنسر إلى تصريح أدلى به وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، الأسبوع الجاري، عندما قال إنه "غير متفائل" بمحادثات فيينا.وأضاف أن المتأمل لهذه التصريحات يرصد عدم تنصل أي إدارة أميركية على الإطلاق من الاحتمال النظري لمهاجمة إيران. وقد أوضح بلينكن وفريقه أن "الخيارات الأخرى" إلى جانب المحادثات مطروحة على الطاولة.وجاء في المقال إشارة إلى تهديد إسرائيل والولايات المتحدة المتكرر بقصف إيران منذ سنوات عدة وأمثلة عليها، أولها ما قاله جون ماكين عام 2007، في أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية، عندما قال مازحا؛ إنه يريد "قصف إيران بالقنابل".وفي عام 2015، دعا جون بولتون، وكيل وزارة الخارجية السابق لشؤون الحد من التسلح في عهد جورج دبليو بوش، إلى شن عمل عسكري.وقال حينها في مقال بعنوان "لوقف القنبلة الإيرانية، (يلزم) قصف إيران": "الوقت قصير للغاية، لكن لا يزال بإمكان الضربة أن تنجح".وأفاد سبنسر بأن السؤال بالنسبة للأميركيين يظل ما إذا كان التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط ممكنا في الواقع، عسكريا أو سياسيا. كما يوجد شك واسع النطاق في أن إسرائيل، رغم كل تهديدات رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والتصريحات الغاضبة من خليفته، بينيت، ووزير الدفاع، بيني غانتس، مستعدة أو مسلحة لحرب كهذه.وأضاف أن بعض المصادر تصر على أن الهجوم يجب أن يكون مثل "سهم في القلب"، ليس فقط لإلحاق الضرر بالبرنامج النووي بل تدميره، بيد أن المشككين يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يقول أفنير كوهين، وهو مؤرخ إسرائيلي وخبير في سياسات الردع النووي في البلاد؛ إنه إذا كانت إيران مصممة على امتلاك القنبلة، فسوف يتطلب الأمر تغيير النظام في طهران لوقفها.وختم المقال بالقول؛ إن "هذا بالتأكيد يفوق قدرة إسرائيل وإرادتها، كما أنه يتجاوز إمكانية الولايات المتحدة، على الأقل حتى عودة جون بولتون".