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الشرطة الألمانية تعتقل "متطرفا محتملا" خطط لتنفيذ هجوم

Lebanon 24
10-12-2021 | 16:30
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية، يوم الجمعة، أن شرطة مدينة هامبورغ، شمالي البلاد، اعتقلت شخصا يشتبه في أنه متطرف كان يخطط لتنفيذ هجوم.
وقالت جريدة "دير شبيغل" الأسبوعية التي يقع مقرها في هامبورغ، إن الشاب يحمل الجنسيتين الألمانية والمغربية ويبلغ من العمر 20 عاما.
وتم احتجاز المشتبه فيه في أب الماضي، بعد محاولته شراء سلاح وقنبلة يدوية عن طريق الإنترنت، فأثار الشكوك بشأن تحركاته.
ولم تؤكد الشرطة بعد تفاصيل التقرير، مكتفية بالقول إنها ألقت القبض على الشاب لانتهاكه قوانين مراقبة الأسلحة النارية.
وذكرت "دير شبيغل" أن الشرطة عثرت بحوزة الرجل على مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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