لودريان سوف يقوم بجولة خليجية أوائل العام

أفادت بعض المعلومات عبر "اللواء" ان "وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان سوف يقوم بجولة في دول الخليج أوائل العام المقبل استكمالا للمسعى الذي بدأه الرئيس إيمانويل ماكرون لمعالجة الازمة والبدء بخطوات من لبنان ودول الخليج للتخفيف من حجم المشكلة".

(اللواء)