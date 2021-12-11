عربي-دولي

واشنطن تعرض على أثينا صفقة فرقاطات في منافسة مع فرنسا

Lebanon 24
11-12-2021 | 04:00
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وافقت الإدارة الأميركية على عقد بيع محتمل تشتري بموجبه اليونان أربع فرقاطات، لتدخل بذلك واشنطن في منافسة مباشرة مع باريس التي عقدت في سبتمبر الماضي اتفاقاً أولياً مع أثينا تشتري بموجبه البحرية اليونانية ثلاث فرقاطات فرنسية الصنع.
 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّها وافقت على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربع فرقاطات حربية مع عتادها مقابل 6,9 مليارات دولار، في خطوة تأتي بعد أقلّ من ثلاثة أشهر على توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس بالأحرف الأولى عقداً مماثلاً لم يُصبح مبرماً بعد.
المصدر: سكاي نيوز
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