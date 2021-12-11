تصريح جديد.. بولتون يتهم "طالبان" بتعمد خداع المجتمع الدولي

اتهم المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتون حركة "طالبان" بخداع المجتمع الدولي، وقال إنها منذ البداية لم تكن تنوي تشكيل حكومة شاملة تضم كل أطياف وعرقيات المجتمع الأفغاني.وذكر في مقابلة مع إذاعة "صوت أميركا"، أن الحركة كذبت منذ البداية، وقال إن الحركة اعتبرت أنه مع انسحاب قوات الناتو من أفغانستان ستكون قادرة على الاستيلاء على السلطة بالقوة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم لديها أي سبب للاعتراف بطالبان كحكومة أفغانية.وفي السياق نفسه، نقل موقع "تولونيوز" الأفغاني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، بلال كريمي، بأن الأخير وصف بولتون بالـ"الصقر".وقال كريمي إن أمثال بولتون في القيادة الأمريكية هم من أطلقوا العنان للحرب التي استمرت عشرين عاما.