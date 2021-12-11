فيزيائي يصبح رئيساً لوزراء بوركينا فاسو.. من هو؟

عين رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري، الأمين التنفيذي السابق لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لاسينا زيربو، رئيسا للوزراء، خلفا لكريستوف دابيري الذي قدم استقالته الأربعاء الماضي.

وتتمثل المهمة الرئيسية لزيربو في بناء فريق محكم ومقاتل لمساعدة البلاد على استعادة السيطرة على الوضع الأمني المتدهور، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو.وعمل زيربو في السابق أمينا تنفيذيا لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في الفترة بين آب 2013 و2021، ثم أصبح سكرتيرا فخريا للمنظمة، كما عمل مديرا لمركز البيانات الدولي في الأمانة الفنية المؤقتة للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا.ويعول الرئيس على زيربو، في بذل جهود كبيرة في ملف مكافحة الفساد، أو فيما يعرف باسم مبادرة "عملية الأيدي النظيفة"، التي أطلقها الرئيس كابوري في نهاية شباط الماضي.ومن المتوقع أن يساهم تعيين زيربو في تخفيف الغضب الشعبي والاحتجاجات التي تطالب باستقالة الرئيس روش كابوري، والتي اشتدت بعد مقتل نحو 60 من رجال الدرك في منطقة إيناتا، شمالي البلاد في 14 تشرين الثاني الماضي.والأربعاء الماضي، أقال رئيس البلاد، رئيس وزرائه كريستوف دابيري حسبما أعلن التلفزيون الرسمي.وقال التلفزيون إن الإقالة تأتي بعد أيام قليلة من إعلان رئيس بوركينا فاسو عن رغبته في تشكيل "حكومة مصغرة وذات قتالية عالية لقيادة عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد بشكل اكثر فعالية".