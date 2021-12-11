18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ماذا سيحدث عام 2100؟ دراسة "مثيرة" عن تعداد سكان كوكب الأرض
Lebanon 24
11-12-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "سكاي نيوز عربية": رجحت دراسة نشرت حديثًا أن يبدأ سكان العالم في التناقص خلال العقود القليلة المقبلة، لا سيما في الدول المتقدمة حيث ترتفع نسبة الشيخوخة، بسبب عوامل عدة أبرزها تراجع نسبة الخصوبة.
ووصل عدد سكان العالم إلى 7.8 مليار نسمة في الوقت الحالي، فيما يتوقع خبراء أن تكون الذروة في عام 2064، عندما نبلغ 9.7 مليار نسمة.
وبعد بلوغ هذه الذروة، سيشرع عدد سكان العالم في التناقص بشكل مستمر، إلى أن يهبط لـ8.79 مليار نسمة بحلول العام 2100، أي بعد 79 سنة من الآن.
وذكرت الدراسة المنشورة في مجلة "لانست" العلمية، أن سكان نحو 23 بلدًا في العالم سيتراجعون بواقع النصف، من جراء انخفاض الخصوبة وارتفاع نسبة الشيخوخة.
وتشمل قائمة هذه الدول المهددة بالتراجع السكاني الحاد، كلًّا من اليابان وتايلاند وإيطاليا والبرتغال وكوريا الجنوبية، وهو ما يعني أن بلدانًا متقدمة ستكون الأكثر تأثرًا بنقص السكان.
وحتى الصين التي تعد الأكثر سكانًا في العالم خلال الوقت الراهن، لن تسلم من التراجع، لأن تعداد هذا البلد الآسيوي سينخفض أيضًا من 1.4 مليار إلى 732 مليونًا في عام 2100.
ويقدم ستين إيميل فولسيت، وهو باحث من معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن، شروحًا لأسباب هذا التراجع المرتقب.
ويقول فولسيت الذي أشرف على الدراسة، إن آخر تراجع في عدد سكان العالم حصل في أواسط القرن الرابع عشر، وكان بسبب الطاعون الأسود أو ما يعرف بالطاعون "الدبلي".
ويضيف أنه "في حال صحت هذه التوقعات، فإن سكان العالم سيكونون قد انخفضوا لأول مرة في التاريخ من جراء نقص الخصوبة، في حين كان الانخفاض ينجم سابقا عن أمراض ومجاعات، أي بسبب عوامل قاهرة".
في المقابل، هناك دول ستشهد ارتفاعًا في عدد السكان، ففي الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء يُتوقع أن يزداد عدد السكان بواقع 3 مرات، لينتقل من 1.03 مليار نسمة في سنة 2017 إلى 3.07 مليار نسمة في عام 2100.
ويقول فولسيت: "إفريقيا والعالم العربي سيشكلان المستقبل، في حين سيتراجع تأثير أوروبا وآسيا"، ثم أضاف: "بنهاية القرن الحالي سيكون العالم متعدد الأقطاب، فيما ستصبح كل من الهند ونيجيريا والصين والولايات المتحدة القوى المهيمنة".
ويعزو الباحث الأميركي تراجع الخصوبة إلى عاملين بارزين، هما سهولة الحصول على موانع الحمل بفضل الطب الحديث، إضافة إلى تعليم الفتيات والنساء.
(سكاي نيوز)
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات عنيفة ليلاً على الحدود اللبنانية ـ السورية.. والسبب امرأة!
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة ليلاً على الحدود اللبنانية ـ السورية.. والسبب امرأة!
01:10 | 2021-12-11
11/12/2021 01:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 4 أبراج سيشعرون بالأمان والاستقرار في الـ 2022.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد 4 أبراج سيشعرون بالأمان والاستقرار في الـ 2022.. هل أنت من بينهم؟
00:30 | 2021-12-11
11/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة: تحضروا لسلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. هل سنشهد ميلادا أبيض؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة: تحضروا لسلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. هل سنشهد ميلادا أبيض؟
01:35 | 2021-12-11
11/12/2021 01:35:27
Lebanon 24
Lebanon 24
السّر ينكشف.. هكذا يحصل المواطنون على الدولار بكثافة
Lebanon 24
السّر ينكشف.. هكذا يحصل المواطنون على الدولار بكثافة
11:44 | 2021-12-11
11/12/2021 11:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات انفجار صور.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق المستودع
Lebanon 24
آخر مستجدات انفجار صور.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق المستودع
16:35 | 2021-12-10
10/12/2021 04:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2021-12-11
إسرائيل تشاورت مع واشنطن قبل تنفيذ هجومين سريين في إيران
14:30 | 2021-12-11
ليبيا ترجئ إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة
13:30 | 2021-12-11
"إعصار تاريخي" يضرب 4 ولايات أميركية...والقتلى بالعشرات
13:00 | 2021-12-11
بلينكن يبحث "النووي الإيراني" مع نظرائه الأوروبيين
12:30 | 2021-12-11
بعد هجوم ترامب عليه.. هكذا ردّ نتنياهو
12:00 | 2021-12-11
لمواجهة التغير المناخي.. تفاصيل أول "مدينة عائمة" في العالم
فيديو
عاصفة "تهدد" البشرية... لكن الشمس "بريئة"! (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة "تهدد" البشرية... لكن الشمس "بريئة"! (فيديو)
05:00 | 2021-12-11
11/12/2021 22:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2021-12-10
11/12/2021 22:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
11/12/2021 22:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact