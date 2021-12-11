الانقسام يضرب الحكومة الإسرائيلية.. ما السبب؟

وقعت انقسامات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن بحث طرق التأثير على الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بموقفها من الملف الإيراني.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نقاشاً دار داخل الحكومة الإسرائيلية حول الموقف الأميركي من إيران، في ظل تزايد القلق الإسرائيلي.

ويأتي ذلك بعدما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم المشاركة في حملة عامة ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

ولم يلتزم بينيت بوعده، حيث فعل عكس ما تعهد به لبايدن بعد 100 يوم فقط فعل بينيت ذلك بالضبط، حيث انخرط في سياسة انتقاد الولايات المتحدة والمعارضة العلنية لأي محادثات مع إيران، فيما يرجع مسؤولون إسرائيليون تخلي بينيت عن الالتزام بوعده لبايدن إلى تأثير مستشاره للسياسة الخارجية المتشدد، شمريت مئير، الذي ينتقد نهج إدارة بايدن.



ونشأ الخلاف بسبب مساعي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للضغط من أجل سياسة أكثر هدوءا تجاه الإدارة الأميركية، وجاء ذلك بالتزامن مع جولة من المفاوضات النووية في فيينا بمشاركة بها غانتس.

في السياق ذاته، اعترض وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، على رفع العقوبات الأميركية عن إيران، محذراً في الوقت ذاته أن الأموال التي ستحصل عليها إيران ستتحول إلى إرهاب وصواريخ موجهة إلى إسرائيل.

وجاء ذلك خلال لقاء لابيد بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، حيث قال إنه "حتى لو كانت هناك عودة للمفاوضات، فلا يجوز رفع العقوبات عن إيران، الأموال التي سيحصل عليها الإيرانيون ستصل إلى عتبة بابنا في شكل إرهاب وصواريخ".

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه "من بين مواضيع الحوار، الجهود المشتركة لمنع إيران من أن تصبح دولة عتبة نووية، إلى جانب زيارة الوزير لابيد إلى القاهرة، ووصول السفير الأميركي الجديد إلى إسرائيل توم نيديس، وتوسيع دائرة السلام".