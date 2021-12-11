عربي-دولي

بعد هجوم ترامب عليه.. هكذا ردّ نتنياهو

Lebanon 24
11-12-2021 | 12:30
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"تباً له عديم الوفاء" بتلك العبارات وأكثر، انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "صديقه" رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، إلا أن الأخير لم يتأخر في الرد، إذ أصدر بياناً مساء أمس أكد فيه أنه "يقدر بشكل كبير جدا دعم ترامب لإسرائيل، ومساهمته في الحفاظ على أمنها".

وشدد نتنياهو على أنه يعي أيضا أهمية التحالف القوي بين تل أبيب وواشنطن، لذلك كان مهما بالنسبة إليه أن يهنئ الرئيس القادم، في إشارة إلى تهنئة جو بايدن في كانون الثاني 2021 بفوزه بالانتخابات الرئاسية، ما أغضب ترامب.

"تباً له"
وكان سيد البيت الأبيض السابق شن هجوما لاذعا على صديقه "بيبي" كما يسميه، خلال مقابلات أجراها صحافي إسرائيلي يعد كتابين عن حقبته الرئاسية.

ففي مقتطفات مما قاله ترامب خلال تلك المقابلات، اتهامه نتنياهو بعدم الوفاء وبارتكاب خطأ فادح.

كذلك، وجه إليه عبارات نابية وشتائم، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس"، قائلا "تبا له".

وأضاف: "أنا أقدر الوفاء، وقد فعلت الكثير لأجله، إلا أنه لم يبادلني بالمثل".

أما أسباب هذا الغضب، الذي حول صداقة قديمة إلى عداء مرير، فيبدو أنها انطلقت من فيديو ظهر فيه نتنياهو يهنئ بايدن، فما كان من الرئيس الأميركي السابق إلا التعليق على الأمر، قائلا: "كان يمكنه الانتظار إلا أنه كان أول المهنئين".

تهنئة بايدن
يذكر أن نتنياهو كان هنأ بايدن بتغريدة بعد أكثر من 12 ساعة على فوزه بالانتخابات، وبعد معظم زعماء العالم الآخرين.

إلا أنه لم يشر في تغريدته حينها إلى بايدن باعتباره رئيسا منتخباً، كما أتبعها مباشرة بمنشور يشيد بترامب.

لكن يبدو أن ما أزعج فعلا الرئيس الأميركي السابق كان المقطع المصور الذي نشره نتنياهو في 20 كانون الثاني 2021، أي في اليوم الذي تم فيه تنصيب بايدن، حيث قال رئيس الوزراء السابق حينها إنهما يتمتعان بـ"صداقة شخصية حميمة ترجع إلى عقود عديدة".
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