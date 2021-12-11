عربي-دولي

إسرائيل تشاورت مع واشنطن قبل تنفيذ هجومين سريين في إيران

Lebanon 24
11-12-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-895976-637748527656614711.jpg
Doc-P-895976-637748527656614711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "نيويروك تايمز" الأميركية أن تل أبيب تشاورت مع واشنطن قبل أن تنفذ هجومين سريين ضد إيران خلال الأشهر الستة الأخيرة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الهجومين استهدف قاعدة صواريخ، فيما استهدف الآخر مصنعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج الإيرانية.

كما ذكرت الصحيفة أن القلق ينتاب إسرائيل في حال توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي، ما قد يدفع واشنطن إلى أن تطلب من أجهزة الاستخبارات في إسرائيل عدم القيام بعمليات سرية في إيران.

وأضافت أن تل أبيب ترغب في أن تتعهد الإدارة الأمريكية بعدم منع إسرائيل من القيام بمثل هذه العمليات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2021-12-12
01:30 | 2021-12-12
01:00 | 2021-12-12
00:30 | 2021-12-12
00:00 | 2021-12-12
23:24 | 2021-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website