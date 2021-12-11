عربي-دولي

ألمانيا: لا توجد بارقة أمل في المفاوضات النووية مع إيران

Lebanon 24
11-12-2021 | 16:59
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اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أنه لا توجد بارقة أمل في تقدم مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران بسبب العرض الذي قدمه وفد طهران.
وقالت بيربوك في تصريح صحفي على هامش اجتماع لـ"مجموعة السبع" في مدينة ليفربول بإنكلترا، السبت: "ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم... بسبب العرض الذي قدمته الحكومة الإيرانية، عادت المفاوضات 6 أشهر إلى الوراء".

وأشارت إلى أنه "ما من بارقة تقدم" في المفاوضات، مشددة على أن "الوقت ينفد"، وتابعت: "نعمل بشكل مكثف على حل دبلوماسي للحفاظ على الصفقة النووية".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
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