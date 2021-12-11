عربي-دولي

بريطانيا.. الشرطة تعلن القضاء على مسلح في لندن

Lebanon 24
11-12-2021 | 16:25
A-
A+
Doc-P-895998-637748620063126631.jpg
Doc-P-895998-637748620063126631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشرطة البريطانية مقتل مسلح بطلق ناري على يد عناصرها جراء اشتباك اليوم السبت في لندن، في حادث غير إرهابي.

وذكرت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان، أنها تلقت في حوالي الساعة 15:04 بالتوقيت المحلي بلاغا تحدث عن رصد رجل كان يحمل مسدسا وهو يدخل أحد المصارف ومكاتب المراهنة في منطقة مارلوس رود غرب لندن قبل أن يستقل سيارة مغادرا المكان.

وأضافت الشرطة أنه "في الساعة 15:19 أوقفت ضباط مسلحون سيارة عند تقاطع شارعي كينسينغتون رود وبالاس غيت" قرب قصر كنسينغتون حيث يقيم الأمير وليام وعائلته.

وأشارت إلى أنه "أطلقت عيارات نارية وأصيب رجل بجروح، وتم إعلان وفاته في الساعة 16:08 رغم جهود رجال الإنقاذ الفورية، وأشارت إلى أن هوية القتيل لم تحدد بعد.

وأوضحت الشرطة أن "الحادث لا يعتبر إرهابيا" وتم إبلاغ قسم المعايير المهنية في شرطة لندن بالحادث.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2021-12-12
01:30 | 2021-12-12
01:00 | 2021-12-12
00:30 | 2021-12-12
00:00 | 2021-12-12
23:24 | 2021-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website