19
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أميركا واليابان تؤكدان أهمية "تحالفهما"
Lebanon 24
11-12-2021
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الياباني، يوشيماسا هاياشي، خلال لقاء عقداه اليوم السبت، أهمية التحالف بين بلديهما بالنسبة إلى ضمان السلام والأمن.
وأجرى بلينكن وهاياشي محادثات على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في مدينة ليفربول البريطانية.
وقال مسؤول حكومي ياباني خلال إفادة لوسائل الإعلام: "اتفق الوزيران، في ضوء المناخ الأمني الذي يزداد خطورة بالمنطقة، على أنه لا غنى عن تعزيز قدرات التحالف الياباني الأمريكي فيما يتعلق بالردع والرد".
وأضاف المتحدث أن بلينكن وهاياشي لم يناقشا المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية في بكين.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلينكن أكد أهمية التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بالنسبة إلى الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومنفتحة ومترابطة ومزدهرة ومرنة وآمنة".
وفي مواجهة التعزيزات العسكرية للصين وبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الاثنين الماضي، إنه يعتزم تعزيز موقف بلاده الدفاعي جذريا من خلال النظر في خيارات تشمل اكتساب القدرة على ضرب قواعد العدو.
تابع
الأكثر قراءة
السّر ينكشف.. هكذا يحصل المواطنون على الدولار بكثافة
Lebanon 24
السّر ينكشف.. هكذا يحصل المواطنون على الدولار بكثافة
11:44 | 2021-12-11
11/12/2021 11:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر جديد لبطاقات التشريج.. وهكذا يمكن شراؤها بأقل من 38 ألف ليرة
Lebanon 24
سعر جديد لبطاقات التشريج.. وهكذا يمكن شراؤها بأقل من 38 ألف ليرة
12:40 | 2021-12-11
11/12/2021 12:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ اقتصادي يكشُف مصير "سعر الصرف" في لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبيرٌ اقتصادي يكشُف مصير "سعر الصرف" في لبنان.. هذا ما قاله
03:16 | 2021-12-11
11/12/2021 03:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء يستفيدون من غياب الحريري
Lebanon 24
هؤلاء يستفيدون من غياب الحريري
05:00 | 2021-12-11
11/12/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
على أي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟
13:39 | 2021-12-11
11/12/2021 01:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:00 | 2021-12-12
طهران: الحكومة الكندية تنتهك حقوق 400 ألف إيراني
01:30 | 2021-12-12
ترامب ينتقد قمة بايدن وبوتين الأخيرة
01:00 | 2021-12-12
مصدر مقرب من أسانج يقول إنه أصيب بجلطة دماغية في سجنه ببريطانيا
00:30 | 2021-12-12
موجة أعاصير تقتل 79 شخصا على الأقل في الولايات المتحدة
00:00 | 2021-12-12
عالم يكشف: ظهور "أوميكرون" قد يدل على تحول المرض إلى عدوى موسمية
23:24 | 2021-12-11
الصين: التصرفات الأميركية مرفوضة من قبل المجتمع الدولي
فيديو
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
02:00 | 2021-12-12
12/12/2021 09:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة "تهدد" البشرية... لكن الشمس "بريئة"! (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة "تهدد" البشرية... لكن الشمس "بريئة"! (فيديو)
05:00 | 2021-12-11
12/12/2021 09:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2021-12-10
12/12/2021 09:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact