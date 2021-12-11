أميركا واليابان تؤكدان أهمية "تحالفهما"

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الياباني، يوشيماسا هاياشي، خلال لقاء عقداه اليوم السبت، أهمية التحالف بين بلديهما بالنسبة إلى ضمان السلام والأمن.وأجرى بلينكن وهاياشي محادثات على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في مدينة ليفربول البريطانية.وقال مسؤول حكومي ياباني خلال إفادة لوسائل الإعلام: "اتفق الوزيران، في ضوء المناخ الأمني الذي يزداد خطورة بالمنطقة، على أنه لا غنى عن تعزيز قدرات التحالف الياباني الأمريكي فيما يتعلق بالردع والرد".وأضاف المتحدث أن بلينكن وهاياشي لم يناقشا المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية في بكين.من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلينكن أكد أهمية التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بالنسبة إلى الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومنفتحة ومترابطة ومزدهرة ومرنة وآمنة".وفي مواجهة التعزيزات العسكرية للصين وبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الاثنين الماضي، إنه يعتزم تعزيز موقف بلاده الدفاعي جذريا من خلال النظر في خيارات تشمل اكتساب القدرة على ضرب قواعد العدو.