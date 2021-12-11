عربي-دولي

الصين: التصرفات الأميركية مرفوضة من قبل المجتمع الدولي

Lebanon 24
11-12-2021 | 23:24
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علقت وزارة الخارجية الصينية على انعقاد قمة "القادة من أجل الديمقراطية" التي نظمتها الولايات المتحدة، معتبرة أن واشنطن "تعاكس تيار التاريخ".

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجان في تصريح: "عقدت الولايات المتحدة مؤخرا ما يسمى بـ"قمة القادة من أجل الديمقراطية"، حيث قسمت العالم حسب الأيديولوجيا، واستغلت الديمقراطية كأداة وسلاح، وتصرفت ضد الديمقراطية تحت راية الديمقراطية، وحرضت على الانقسام والمواجهة، من أجل تحويل الأنظار عن التناقضات الداخلية والحفاظ على هيمنتها المنفردة في العالم وتخريب المنظومة الدولية التي تعد الأمم المتحدة مركزا لها، والنظام الدولي القائم على أسس القانون الدولي".

وأضاف أن "التصرفات الأميركية التي تعاكس تيار التاريخ مرفوضة على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي".

وتابع أن "الولايات المتحدة ليست ما يسمى بـ"منارة الديمقراطية"، إذ أن الديمقراطية الأميركية قد ابتعدت عن جوهر الديمقراطية.
المصدر: روسيا اليوم
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